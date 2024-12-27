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Корейское кафе Chicko планируют открыть в 2025 году

Сроки открытия нового корейского стрит-кафе Chicko намерены перенести на 2025 год. Летом этого года появилась информация о планируемом месте для заведения — ТРЦ «Колизей Атриум».

Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram

В заведении показали фотографии с ремонтом, который сейчас в самом разгаре. Судя по снимкам, кафе собираются сделать двухэтажным.

Ранее представители Chicko заявляли о планах открыться в Перми до конца 2023 года. Затем сроки перенесли на 2024 год. Тогда была информация, что владелец франшизы ищет помещение под корейское кафе.

Ранее мы рассказывали о том, где откроется кафе «Фаршенебельный» — это второе заведение от создателей «ЧEBUREK».

Информационный обзор редакции.

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