Корейское кафе Chicko планируют открыть в 2025 году

В заведении показали фотографии с ремонтом, который сейчас в самом разгаре. Судя по снимкам, кафе собираются сделать двухэтажным.

Ранее представители Chicko заявляли о планах открыться в Перми до конца 2023 года. Затем сроки перенесли на 2024 год. Тогда была информация, что владелец франшизы ищет помещение под корейское кафе.

Ранее мы рассказывали о том, где откроется кафе «Фаршенебельный» — это второе заведение от создателей «ЧEBUREK».

Информационный обзор редакции.