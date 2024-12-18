Известно, где откроется кафе «Фаршенебельный»

Новый «Фаршенебельный» планируют открыть в ЖК «Погода» на Сапфирной. По словам автора телеграм-канала In vino papulos, заведение займет помещение семейного кафе «Вместе». Сейчас в нем идет ремонт.

Кстати, совсем скоро в Перми, на месте, где был первый Lemon Tree, откроется ресторан «Тайная В».

Информационный обзор редакции.