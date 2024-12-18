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Известно, где откроется кафе «Фаршенебельный»

Стало известно, где появится моно-кафе «Фаршенебельный». Это вторая локация гастро-проекта, более известного как «ЧEBUREK». Первое заведение остается на Уральской, но меняет айдентику и название.

ЧEBUREK/ВКонтакте

Новый «Фаршенебельный» планируют открыть в ЖК «Погода» на Сапфирной. По словам автора телеграм-канала In vino papulos, заведение займет помещение семейного кафе «Вместе». Сейчас в нем идет ремонт.

Кстати, совсем скоро в Перми, на месте, где был первый Lemon Tree, откроется ресторан «Тайная В».

Информационный обзор редакции.

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