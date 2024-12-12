Известна дата открытия ресторана «Тайная В.»

Предметы интерьера в новом заведении будут отсылать к духу старой Европы — их собирали на блошиных рынках, а базовую посуду специально для ресторана создают на небольшой мануфактурном производстве. Что касается кухни, то в «Тайной В.» планируют подавать завтраки, а также ужины, над которыми работали шефы «с опытом от окраин Перми до звезд Мишлен».

«За нашим столом собираются люди, свободные в своих проявлениях. К нам можно прийти в пижаме, а можно нарядиться, как в Большой театр — все зависит от вашего настроения и готовности следовать за истинными желаниями, — рассказывают создатели «Тайной В.» —

Мы за искренность, за то, чтобы наслаждаться, не стесняться и собирать оставшийся в тарелке соус воздушным хлебом. У нас так точно можно и нужно. Официально отменяем все неловкости и сомнения по этому поводу».

В декабре 2024 года готовится к открытию еще один интересный гастро-проект: ресторан «A VINA?».

Информационный обзор редакции.