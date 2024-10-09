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Моно-кафе «ЧEBUREK» сменит название

ЧEBUREK/ВКонтакте

Моно-кафе «ЧEBUREK» на Уральской сменит название и айдентику. Теперь заведение будет называться «Фаршенебельный». Торговый знак уже зарегистрирован в Росреестре.

После ренейминга владелец чебуречной не собирается расширять или менять меню. Но, как рассказывает автор телеграм-канала in vino papulos Алексей Папулов, в будущем моно-кафе «Фаршенебельный» намерено открыть вторую локацию. Где, пока неизвестно, так как владелец еще в поиске подходящего помещения.

Кстати, перемены ждут не только кафе «ЧEBUREK». Meduza Seafood&Wine на Ленина закрылась на ремонт, а другая Meduza, та, что на Сибирской, стала «Желтой лисицей».

Информационный обзор редакции.

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