Никакой мистики: на 25 Октября откроется ресторан «Тайная В.»

В Перми появится новый гастрономический проект «Тайная В» от идейного вдохновителя Brew me и «Огорода» Евгения Чигарева. Заведение будет работать в здании на 25 Октября, где ранее располагался Lemon Tree.

Как рассказали порталу «Прм.Собака.ru», это будет гастрономический проект с аутентичной кухней и авторским взглядом на привычные блюда, в основе которых лежат главные правила: естественность, органичность и натуральность. «"Тайная В". — место гастрономических впечатлений, тайных историй и взаимного внимательного отношения к гостям, — рассказали редакции создатели «Тайной В.» — Место с атмосферой созерцательности: в интерьере — много деталей, каждая из которых будет раскрывать смыслы».

Все в «Тайной В».» будет отсылать к старой Европе: например, предметы интерьера, привезенные с блошиных рынков Франции, Англии, Португалии, стол из мозаики из натурального камня (куски которого тоже нашли в Европе) и другие вещи с душой и историей.

Пока всех секретов не раскрывают, но открытие планируют в декабре 2024 года.

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Информационный обзор редакции.