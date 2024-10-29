Новый ресторан от создателей La Bottega и Interview откроется недалеко от театра оперы и балета

В Перми появится третий ресторан группы Bottega Rest. Это будет новый гастрономический проект от создателей La Bottega и Interview, и, по данным «Читай Текст», он откроется в здании на Ленина, 36.

Представители Bottega Rest подтвердили редакции «Прм.Собака.ru» информацию о новом ресторане. Открытие запланировано на 2025 год.

Ранее директор Bottega Rest Ольга Карцева рассказывала, что заведение будет находиться в историческом центре, и в нем хотят максимально сохранить атмосферу того пространства. «Это снова будет нечто совершенно новое для города и для нас самих, не похожее ни на La Bottega, ни на Interview, хотя лучший опыт обоих ресторанов мы, безусловно, внедрим и в новый проект», — рассказывала она изданию «Коммерсант».

Кстати, недавно мы рассказывали об интересном проекте — «Тайная В.». Его намерены запустить в декабре 2024 года.

Информационный обзор редакции.