На конкурс прислали 92 заявки. Из них технологи сети отобрали 20, проверив рецепты на производственную реалистичность. Затем к работе подключились жюри: шеф-кондитер ZaZa GROUP, победитель шоу «Молодые ножи» Григорий Хорошавцев, основатель и автор телеграм-канала «in vino papulos» Алексей Папулов, авторы семейного гастрономического блога «Живи вкусно» Константин и Елена Кякинен; генеральный директор группы компаний «Алендвик» Елена Юнко и директор по продукту Елена Лисяная. Так определили десять блюд, дошедших до финала.

Бургер «Таежный Чикен» с грибным соусом и брусничным джемом

Бургер «Тропический блюз» с манго и беконом

Пермские пельмени, обжаренные до хруста, с густым брусничным соусом

Кукурузные лепешки с курицей, мандарином и авокадо

Шаурма «Ермак» с ядреной квашеной и свежей капустой

«Русская тортилья» с репой и редькой

Бургер «Лесной сливочный» с грибами и грибным соусом

Кыстыбай по-пермски с картофельным пюре и котлетой

Таежный сэндвич с брусничным соусом

Шаутор студенческий — сплав шаурмы и тортильи

По словам Алексея Папулова, члены жюри стремились отобрали рецепты, которые подчеркивают пермские особенности и рассказывают о городе, но при этом отличаются оригинальностью. Эксперты оценивали рецепты по шести критериям: вкус, связь с Пермью и Пермским краем, потенциальная популярность для массовой аудитории, визуальная привлекательность, оригинальность идеи, производственная реалистичность и экономическая целесообразность.

Победителя определят на открытом шоу 22 ноября. Финалисты приготовят свои блюда на фуд-корте, а затем представят их жюри, которые оценят вкус и подачу.

Информационный обзор редакции.