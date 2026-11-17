Определены финалисты пермского проекта «Народный шеф». До него дошли 10 участников, которые предлагали свои рецепты для сезонного меню кафе Chicken.
На конкурс прислали 92 заявки. Из них технологи сети отобрали 20, проверив рецепты на производственную реалистичность. Затем к работе подключились жюри: шеф-кондитер ZaZa GROUP, победитель шоу «Молодые ножи» Григорий Хорошавцев, основатель и автор телеграм-канала «in vino papulos» Алексей Папулов, авторы семейного гастрономического блога «Живи вкусно» Константин и Елена Кякинен; генеральный директор группы компаний «Алендвик» Елена Юнко и директор по продукту Елена Лисяная. Так определили десять блюд, дошедших до финала.
- Бургер «Таежный Чикен» с грибным соусом и брусничным джемом
- Бургер «Тропический блюз» с манго и беконом
- Пермские пельмени, обжаренные до хруста, с густым брусничным соусом
- Кукурузные лепешки с курицей, мандарином и авокадо
- Шаурма «Ермак» с ядреной квашеной и свежей капустой
- «Русская тортилья» с репой и редькой
- Бургер «Лесной сливочный» с грибами и грибным соусом
- Кыстыбай по-пермски с картофельным пюре и котлетой
- Таежный сэндвич с брусничным соусом
- Шаутор студенческий — сплав шаурмы и тортильи
По словам Алексея Папулова, члены жюри стремились отобрали рецепты, которые подчеркивают пермские особенности и рассказывают о городе, но при этом отличаются оригинальностью. Эксперты оценивали рецепты по шести критериям: вкус, связь с Пермью и Пермским краем, потенциальная популярность для массовой аудитории, визуальная привлекательность, оригинальность идеи, производственная реалистичность и экономическая целесообразность.
Победителя определят на открытом шоу 22 ноября. Финалисты приготовят свои блюда на фуд-корте, а затем представят их жюри, которые оценят вкус и подачу.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)