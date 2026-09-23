Пермяков просят присылать собственные рецепты блюд: они могут стать основой для сезонного меню местной сети

Народные рецепты намерены собирать до середины октября. Оценивать их будут профессиональные повара, эксперты и популярные блогеры. В числе членов жюри: шеф-кондитер Григорий Хорошавцев и гастроблогер и лауреат премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2026 Алексей Папулов.

Конкурс «Народный шеф» должен объединить домашнюю кухню и профессиональный взгляд на то, какие блюда могут появиться в меню городских заведений. «Нам интересно посмотреть на культуру быстрого питания глазами самих жителей Прикамья. В домашних рецептах часто есть то, чего не встретишь в стандартном меню: свои сочетания, семейные способы приготовления, локальные вкусы», — рассказала генеральный директор ГК «Алендвик» (управляет сетью Chichen) Елена Юнко.

Информационный обзор редакции.