На месте «Дома Боне» собираются открыть кафе

На месте «Дома Боне» будет работать новое кафе «Лавка №1 Экспресс». Открытие пятой точки сети запланировано на 10 ноября. Отметим, что недавно «Лавка» открылась в «Колизее» и на Компросе, напротив Политеха.

Кстати! На месте «Белого слона» и «Мами» в Перми откроется кафе-кондитерская «СантОноре», а вместо ресторана Seven в ТРК «Семья» будут «Хуторяне».

Информационный обзор редакции.