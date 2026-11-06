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На месте «Дома Боне» собираются открыть кафе

На месте закрывшегося в Перми пространства «Дом Боне» в ЖК «Премьер» собираются открыть кафе. Проект, проработавший семь лет, прекратил существование в мае 2026 года.

«Лавка №1»/ВКонтакте

На месте «Дома Боне» будет работать новое кафе «Лавка №1 Экспресс». Открытие пятой точки сети запланировано на 10 ноября. Отметим, что недавно «Лавка» открылась в «Колизее» и на Компросе, напротив Политеха.

Кстати! На месте «Белого слона» и «Мами» в Перми откроется кафе-кондитерская «СантОноре», а вместо ресторана Seven в ТРК «Семья» будут «Хуторяне».

Информационный обзор редакции.

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