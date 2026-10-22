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Стало известно, где собираются открыть ресторан «Хуторяне»

В Перми откроется ресторан «Хуторяне». Им станет Seven в ТРК «Семья». Заведение работало с 2018 года, а в сентябре было закрыто на ребрендинг.

Ресторан Seven/ВКонтакте

В основе обновленного заведения — русская и европейская кухня. Как сообщили в пресс-службе торгового центра, открытие ресторана «Хуторяне» запланировано на декабрь.

В 2025 году стало известно, что компания «Национальная кухня», развивающая «Хуторки», «Компот» и «Пельменную», зарегистрировала в Роспатенте название «Хуторяне». Его рассматривали как один из вариантов для ребрендинга, который намеревались сделать в нескольких заведениях сети. В начале 2026 года после обновления вместо «Компота» открылся «Хуторок».

Информационный обзор редакции.

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