Стало известно, где собираются открыть ресторан «Хуторяне»

В основе обновленного заведения — русская и европейская кухня. Как сообщили в пресс-службе торгового центра, открытие ресторана «Хуторяне» запланировано на декабрь.

В 2025 году стало известно, что компания «Национальная кухня», развивающая «Хуторки», «Компот» и «Пельменную», зарегистрировала в Роспатенте название «Хуторяне». Его рассматривали как один из вариантов для ребрендинга, который намеревались сделать в нескольких заведениях сети. В начале 2026 года после обновления вместо «Компота» открылся «Хуторок».

Информационный обзор редакции.