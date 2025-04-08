Кафе «Хуторок» планируют переименовать и провести в нем ребрендинг

Компания подала заявку в Роспатент на название «Хуторяне». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя ресторанной группы Олега Полякова, «Хуторяне» — одно из наименований, которые рассматривают.

Но пока решение о новом названии не приняли. Его пообещали озвучить после майских праздников. В течение года ребрендинг планируют провести в пяти заведениях холдинга.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми, на улице Луначарского, планируют открыть ресторан «Кисмараули».

Информационный обзор редакции.