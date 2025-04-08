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Кафе «Хуторок» планируют переименовать и провести в нем ребрендинг

Компания ресторанного холдинга «Национальная кухня» недавно заявила о своих планах по ребрендингу. Он коснется кафе «Хуторок», а также «Пельменной» и «Компота», в частности, интерьера, кухни и названия.

«Хуторок»/ВКонтакте

Компания подала заявку в Роспатент на название «Хуторяне». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя ресторанной группы Олега Полякова, «Хуторяне» — одно из наименований, которые рассматривают.

Но пока решение о новом названии не приняли. Его пообещали озвучить после майских праздников. В течение года ребрендинг планируют провести в пяти заведениях холдинга.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми, на улице Луначарского, планируют открыть ресторан «Кисмараули».

Информационный обзор редакции.

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