Кафе «Хуторок» планируют переименовать и провести в нем ребрендинг

Компания ресторанного холдинга «Национальная кухня» недавно заявила о своих планах по ребрендингу. Он коснется кафе «Хуторок», а также «Пельменной» и «Компота», в частности, интерьера, кухни и названия.
Компания подала заявку в Роспатент на название «Хуторяне». Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя ресторанной группы Олега Полякова, «Хуторяне» — одно из наименований, которые рассматривают.
Но пока решение о новом названии не приняли. Его пообещали озвучить после майских праздников. В течение года ребрендинг планируют провести в пяти заведениях холдинга.
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Информационный обзор редакции.
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