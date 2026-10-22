Странствующее гастрошапито: блогер Алексей Папулов объявил о запуске собственного поп-ап проекта

Сам Алексей Папулов описывает свой новый проект invinopapulos как «странствующее гастрошапито». «Сегодня лепим пельмени, завтра едем в Кын с гастрономической миссией, послезавтра на три часа собираемся в заброшенном здании с коктейлями и темно-музыкой. Хочется делать события, в которых еда помогает знакомиться с людьми, местами и историями», — рассказывает блогер. Ранее Алексей Папулов курировал гастрономические программы фестивалей «ПРОСВЕТ» и «Дикоросы».

Программа событий нового гастропроекта уже расписана до марта 2027 года. Первые запланированы на 31 октября и 7 ноября. Гости будут готовить бургер и салат «Цезарь» с классическим соусом с анчоусами и вустерширом по рецептам самого Алексея Папулова, а также делать грибные равиоли и смотреть «Сумерки». Также в планах: лепка пельменей с лекцией о гастрономической истории Перми, поездка в Кын, приготовление плова в компании представителей узбекской диаспоры и вечер с коктейлями и техно-музыкой в заброшенном здании.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о том, чем увлекаются пермские шеф-повара, когда они не готовят.

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