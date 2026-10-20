От купания в ледяной воде и дайвинга до нумизматики и истории дореформенной России: чем увлекаются шеф-повара, когда они не на кухне

Андрей Разгулин, Ruby

Наша профессия связана с физической и психологической усталостью: нужно много общаться и включаться в решение разных вопросов. Поэтому важно как-то разгружать организм, чтобы избежать стресса. У меня есть три точки опоры: спорт, купание в холодной воде и сладости.

Каждое утро я делаю зарядку, желательно на свежем воздухе. Это классно освежает голову. Люблю купание в холодной воде или снегу: оно здорово восстанавливает нервную систему и дает перезагрузку организму. Заниматься этим стал около пяти лет назад. Меня вдохновил старший брат, который уже ветеран в этом деле. Я просто решил повторить за ним один раз и понял, в чем весь кайф. После того, как выхожу из холодной воды, насыщаюсь счастьем и заряжаюсь хорошим настроением. Это не передать словами, нужно просто попробовать, чтобы понять!