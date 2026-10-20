От купания в ледяной воде и дайвинга до нумизматики и истории дореформенной России: чем увлекаются шеф-повара, когда они не на кухне

Эти люди придумывают те самые блюда, вкусы которых заставляют вас пританцовывать от удовольствия. Они знают сто и один способ, как вкусно и небанально приготовить обычную гречку, курицу или капусту. Благодаря им вы можете наслаждаться красивыми и сытными завтраками, комплексными разнообразными обедами, изысканными ужинами и не только в любимых ресторанах. Редакция «Прм.Собака.ru» решила узнать, чем увлекаются пермские шеф-повара, когда не работают на кухне. Воздаем им хвалу и знакомимся ближе!
Андрей Разгулин, Ruby
Наша профессия связана с физической и психологической усталостью: нужно много общаться и включаться в решение разных вопросов. Поэтому важно как-то разгружать организм, чтобы избежать стресса. У меня есть три точки опоры: спорт, купание в холодной воде и сладости.
Каждое утро я делаю зарядку, желательно на свежем воздухе. Это классно освежает голову. Люблю купание в холодной воде или снегу: оно здорово восстанавливает нервную систему и дает перезагрузку организму. Заниматься этим стал около пяти лет назад. Меня вдохновил старший брат, который уже ветеран в этом деле. Я просто решил повторить за ним один раз и понял, в чем весь кайф. После того, как выхожу из холодной воды, насыщаюсь счастьем и заряжаюсь хорошим настроением. Это не передать словами, нужно просто попробовать, чтобы понять!
Дмитрий Мальшаков, «ЛАПСА»
В свободное время пишу музыку и играю на клавишах. Когда учился в университете, увлекся написанием и сведением электронной музыки. Потом пошел работать на кухню, и все реже удавалось заниматься этим. Музыка требует много времени, поэтому она перешла в разряд хобби. К сожалению, сейчас редко удается что-то записывать.
Роман Черненко, «ПокеРамен»
Если честно, большую часть своей жизни я отдаю работе. А то, что остается, занимают мои собаки — Кора, Тибет и Майли. Кора и Тибет по полтора года жили в приютах, они с нами семь и восемь лет. Майли около 10 лет, она появилась у нас в январе этого года.
Александр Смирнов, «Тайная В.»
Только в путешествиях, пусть даже в коротких, перезагружаюсь. Во всех этих историях как будто бы больше свободы и спокойствия. Только здесь голова занята рутинными делами, и я могу полностью выдохнуть. Обожаю рыбалку и «тихую» охоту. Когда чувствую, что силы на исходе, уезжаю в лес или на реку.
Максим Тупицын, Belka Family
Главное увлечение — туризм и путешествия. Из интересных мест, в которых я был — Камчатка, у Северного Ледовитого океана, Мурманск, плато Путорана. Люблю лес и горы, а еще охоту с полным погружением в аутентичность природы. Еще одно необычное увлечение — русские музеи. Мне нравится все, что связано с историей России до 1917 года: от картинных галерей до всевозможных краеведческих музеев, где есть реконструкция дореформенной России. Могу сутки проводить в этом мире. Возможно, это связано с тем, что во мне есть частичка дворянского рода, поэтому я с таким интересом изучаю эту тему.
Иван Тарасов, «Ламберти»
Мое хобби — сноуборд. Катаюсь давно, уже около 20 лет. Начинал, конечно, с лыж, но быстро перешел на доску. Обожаю чувствовать скорость, кататься по лесу и нетронутому снегу. Это очень расслабляет мозги!
Владлен Королёв, «Чайка Заза»
Увлечение дайвингом появилось у меня с 2016 года. Тогда случилось мое первое погружение. Там было метров 6, но меня затянуло! И с тех пор я начал заниматься профессионально: получил сертификацию Open Water. За плечами уже 96 погружений.
Одно из самых интересных случилось на Филиппинах, в Сиаргао. Тогда я понял, что без дайвинга уже жить точно не смогу. Он дает мне невероятную эмоциональную разрядку. В момент погружения я чувствую легкость, свободу, умиротворение — подводный мир совершенно фантастический. Мне кажется, в прошлой жизни я была Акваменом или амфибией.
Елена Ажгихина, Ruby и Caramella
Eда и кухня — мое главное увлечение и страсть, но важно уметь переключаться. Вдохновение черпаю в искусстве, моде, работах художников и дизайнеров, просто в людях, природе вокруг, архитектуре — когда есть возможность, стараюсь замечать и быть активным наблюдателем.
Люблю природу и горы — это заряжает меня энергетически, отдых для восстановления сил. В последнее время мой любимый способ настроиться на день или разгрузить голову вечером — несколько километров быстрым шагом, такая mental health walk. Ну и есть немного спорта для поддержания формы и здоровья, ведь работа на кухне не для слабаков – беру пример с коллег шефов, Андрея Разгулина и Антона Оборина.
Антон Оборин, «Кулинарная мафия»
Я серьезно увлекаюсь триатлоном. Профессионально занимаюсь им уже больше трех лет под руководством тренера. В 2025 году преодолел полную дистанцию IRONMAN с результатом 9:58:40. Еще участвовал в стартах серии Ironstar и Медный всадник на «полужелезной» дистанции (113 км). Еще серьезно занимаюсь бегом. Мой личный рекорд на Казанском марафоне — 2 часа 40 минут. Спорт помогает не выгорать и достигать новых вершин в работе.
Дмитрий Павловский, ACAFFE Lounge
Мое хобби — нумизматика. Все началось еще в детстве, когда дедушка подарил мне банку со старыми советскими монетами. Тогда меня это безумно увлекло: я мог часами рассматривать каждую монету, изучать даты и представлять, какую историю она хранит. С тех пор остановиться не могу. Сегодня коллекционирую не только монеты, но и банкноты разных стран мира. Особенно интересны необычные и старинные экземпляры. Для меня это не просто коллекция денег, а маленькие кусочки истории, которые можно подержать в руках. И самое интересное, что даже спустя столько лет каждая новая находка вызывает тот же детский восторг.
Евгений Зеленецкий, LUCHO
Люблю испытывать себя на прочность: от ледяной купели до подводного плавания. Каждый день начинаю с холодного душа. Практикую дыхательные техники Вима Хофа и занимаюсь кроссфитом. Летом катаюсь на велосипеде с детьми, зимой — на сноуборде. Для меня все это — способ быть в контакте с собой, заряжаться энергией и жить насыщенно.
Данил Саитов, «Особняк» и «МореМоре»
Мое увлечение — большой теннис. В детстве начал играть профессионально, а во взрослом возрасте продолжил уже на любительском уровне. Суммарно я 12 лет в этом спорте. На чемпионате России до 14 лет играл с Сашей Бубликом и Андреем Рублевым. А сейчас я нахожусь на международных любительских соревнованиях в Турции. Теннис для меня — отключение от всех проблем и истинное удовольствие.
Еще одно увлечение, которое появилось совсем недавно, — рыбалка. Этим летом поймал свою первую большую щуку — 4200 гр!
Артем Галлямов, «Гриль Гараж» и «Мясология»
С 11 лет я занимался конькобежным спортом: тренировки, соревнования, постоянное движение. Мне действительно это нравилось. Со временем я даже получил 1 разряд. Но недавно в моей жизни появилось новое, пожалуй, самое любимое хобби — быть папой. Теперь мои главные соревнования проходят дома, а самый важный результат — улыбка моего ребенка.
Владимир Бурдин, «ТÖВ»
Люблю путешествовать по России: познаваем ее через историю, культуру и, конечно, гастрономию. Из последнего, что впечатлило — Калининград, особенно Куршская коса с ее фантастическими пейзажами и мощью Балтийского моря. Люблю Кудымкар и Чердынь — нравится наблюдать за развитием городков и пробовать их кухню. А еще в последнее время я увлекся ферментацией — это какая-то отдельная вселенная.
Степан Носов, Red BBQ
Когда не работаю, люблю ездить в лес за грибами. Природа — это мое место силы! Еще одно увлечение — бассейн, плавание очень помогает разгрузиться и эмоционально, и физически.
Информационный обзор редакции.
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