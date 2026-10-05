Для сэндвич-шопа «Уно бистро» ищут нового владельца

Новый проект открылся в декабре 2025 года на месте азиатского бистро «Кобуцу». Создатели — бренд-шеф K16, «Ранних пташек», Red Cup Сергей Шаклеин и его супруга — сделали ставку на многообразии сэндвичей, которых в меню девять разновидностей. Позже добавились горячие блюда и завтраки. Оно сэндвич-шоп занимает 93 м2 и рассчитан на 32 посадочных места. Судя по объявлению, «Уно бистро» готовы продать за 5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что осенью готовится к открытию новый ресторан «ТÖВ».

Информационный обзор редакции.