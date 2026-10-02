Известна дата открытия нового кафе на месте Central Perk

В новом кафе от прошлого дизайна в стиле сериала «Друзья» не останется и следа. Стены украшают восточные узоры и арабская вязь. Планируется, что «Али Falafel» откроет свои двери 8 октября. В меню нового заведения будут представлены индийская и арабская кухни.

Недавно мы рассказывали, что на месте кафе Riga в Перми появится суши-бар «Оки-Токи».

Информационный обзор редакции.