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Novopomodoro готовится вернуться на прежний адрес — в старинное здание на Пермской

Novopomodoro может открыться по прежнему адресу. На заборе, возведенном вокруг старинного здания на улице Пермской, в котором ранее работала пиццерия, появился баннер с этой информацией.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Напомним, Novopomodoro на Пермской улице закрылся в конце апреля 2025 года, так как в здании началась реконструкция. А в конце марта пиццерия открылась в другой локации — в БЦ «Привилегия».

Как рассказал основатель Novopomodoro Максим Минин редакции «Прм.Собака.ru», пока проект планирует вернуться на прежний адрес. «Если все сложиться, то да — будет третья пиццерия. Но это случится точно не в 2026 году», — прокомментировал ресторатор новость о возвращении.

Недавно мы рассказывали о том, что откроется на месте закрывшегося кафе Central Perk.

Информационный обзор редакции.

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