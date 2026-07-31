Novopomodoro готовится вернуться на прежний адрес — в старинное здание на Пермской

Напомним, Novopomodoro на Пермской улице закрылся в конце апреля 2025 года, так как в здании началась реконструкция. А в конце марта пиццерия открылась в другой локации — в БЦ «Привилегия».

Как рассказал основатель Novopomodoro Максим Минин редакции «Прм.Собака.ru», пока проект планирует вернуться на прежний адрес. «Если все сложиться, то да — будет третья пиццерия. Но это случится точно не в 2026 году», — прокомментировал ресторатор новость о возвращении.

Недавно мы рассказывали о том, что откроется на месте закрывшегося кафе Central Perk.

Информационный обзор редакции.