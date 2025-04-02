«Шутки закончились»: ресторан Novopomodoro закрывается

Собственник старинного здания, в котором находится Novopomodoro, планирует провести реконструкцию, поэтому ресторан вынужден съехать с этой локации. «Шутки закончились. Нашему зданию нужна реконструкция, и она начнется буквально в мае. У нас есть еще 4 недели, чтобы радовать вас вкусной пиццей из огня», — рассказал Максим Минин.

Планируется, что заведение продолжит работать на доставку и в формате пицца на вынос. Параллельно для Novopomodoro будут искать новую локацию.

Ранее мы рассказывали о том, что пиццерия и семейное кафе «Мама пицца» на Сибирской закрылось.

Информационный обзор редакции.