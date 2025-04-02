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«Шутки закончились»: ресторан Novopomodoro закрывается

Ресторан Novopomodoro в Перми закрывается. Как рассказал создатель проекта Максим Минин в социальных сетях, 30 апреля станет последним днем работы заведения на улице Пермская.

NOVOPOMODORO/ВКонтакте

Собственник старинного здания, в котором находится Novopomodoro, планирует провести реконструкцию, поэтому ресторан вынужден съехать с этой локации. «Шутки закончились. Нашему зданию нужна реконструкция, и она начнется буквально в мае. У нас есть еще 4 недели, чтобы радовать вас вкусной пиццей из огня», — рассказал Максим Минин.  

Планируется, что заведение продолжит работать на доставку и в формате пицца на вынос. Параллельно для Novopomodoro будут искать новую локацию.

Ранее мы рассказывали о том, что пиццерия и семейное кафе «Мама пицца» на Сибирской закрылось.

Информационный обзор редакции.

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