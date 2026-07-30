Известно, что откроется на месте закрывшегося кафе Central Perk

Стало известно, какое заведение собираются открыть на месте кафе Central Perk. Проект, просуществовавший больше 15 лет в пространстве на Екатерининской улице, закрылся в 2026 году. Теперь это помещение займет новый ресторан от создателя «Али Falafel» Мохамеда Али.
Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» Мохамед Али, в его новом заведении будет представлена арабская и индийская кухня. Оно должно открыться ближе к осени.
Недавно мы рассказывали о том, что на месте кафе «Форшмак» открылось «Булка Бистро».
Информационный обзор редакции.
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