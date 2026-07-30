Известно, что откроется на месте закрывшегося кафе Central Perk

Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» Мохамед Али, в его новом заведении будет представлена арабская и индийская кухня. Оно должно открыться ближе к осени.

Недавно мы рассказывали о том, что на месте кафе «Форшмак» открылось «Булка Бистро».

Информационный обзор редакции.