Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Кафе Central Perk, вдохновленное сериалом «Друзья», закрывается

В Перми собираются закрыть кафе Central Perk. То самое, которое сделано в стилистике сериала «Друзья».

Соцсети кафе Central Perk
Соцсети кафе Central Perk

Последним рабочим днем кафе станет 13 марта. «Это решение было принято нелегко, ведь за годы существования оно стало вторым домом для нас и многих наших гостей. Однако, обстоятельства сложились так, что наша дальнейшая деятельность невозможна», — рассказывают владельцы заведения в социальных сетях.

Central Perk проработал в Перми больше 15 лет. Весной 2024 года заведение переоткрывалось: менялось меню и сам интерьер.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми закрылось кафе правильного питания «ПэПэ», проработав меньше года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: