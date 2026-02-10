Кафе Central Perk, вдохновленное сериалом «Друзья», закрывается

Последним рабочим днем кафе станет 13 марта. «Это решение было принято нелегко, ведь за годы существования оно стало вторым домом для нас и многих наших гостей. Однако, обстоятельства сложились так, что наша дальнейшая деятельность невозможна», — рассказывают владельцы заведения в социальных сетях.

Central Perk проработал в Перми больше 15 лет. Весной 2024 года заведение переоткрывалось: менялось меню и сам интерьер.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми закрылось кафе правильного питания «ПэПэ», проработав меньше года.

