В Перми продают баблтишную Milty

Сразу две точки проекта, известного фирменным баблти и разнообразием моти, выставлены на продажу. Как указано в объявлении на сайте «Авито», готовый бизнес на одной локации оценили в 1 миллион 520 тысяч рублей.
В кофейне площадью 60 м2 восемь посадочных мест. Помещение находится в аренде.
По словам собственников, причина продажи проекта личная. Точки баблтишной ищут нового владельца с базой поставщиков и клиентов, рецептурой всех напитков, брендбуком, который находится в процессе регистрации, и всем оборудованием: от льдогенераторов до барной стойки.
Мы также сообщали, что количество летних веранд в пермских ресторанах снизилось на 9 процентов.
Информационный обзор редакции.
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