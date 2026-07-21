Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В Перми продают баблтишную Milty

Сразу две точки проекта, известного фирменным баблти и разнообразием моти, выставлены на продажу. Как указано в объявлении на сайте «Авито», готовый бизнес на одной локации оценили в 1 миллион 520 тысяч рублей.

Milty
Milty

В кофейне площадью 60 м2 восемь посадочных мест. Помещение находится в аренде.

По словам собственников, причина продажи проекта личная. Точки баблтишной ищут нового владельца с базой поставщиков и клиентов, рецептурой всех напитков, брендбуком, который находится в процессе регистрации, и всем оборудованием: от льдогенераторов до барной стойки.

Мы также сообщали, что количество летних веранд в пермских ресторанах снизилось на 9 процентов.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: