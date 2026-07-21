В Перми продают баблтишную Milty

В кофейне площадью 60 м2 восемь посадочных мест. Помещение находится в аренде.

По словам собственников, причина продажи проекта личная. Точки баблтишной ищут нового владельца с базой поставщиков и клиентов, рецептурой всех напитков, брендбуком, который находится в процессе регистрации, и всем оборудованием: от льдогенераторов до барной стойки.

Мы также сообщали, что количество летних веранд в пермских ресторанах снизилось на 9 процентов.

Информационный обзор редакции.