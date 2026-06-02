В историческом Доме общественного собрания в Добрянке открывается ресторан

Олеся показывала в социальных сетях, как проходит ремонт в здании, которое когда-то было заброшенным. На первом этаже будет работать ресторан «Дом собрания»: в интерьере эклектика — можно увидеть элементы винтажа, индастриала, классики и эко-стиля. Второй этаж планируется отдать под антуражную мини-гостиницу с отдельным входом и видом на реку.

По данным Добрянского музея, Дом общественного собрания на Советской улице был построен в первой половине XIX века. Изначально на первом этаже располагался магазин, а на втором — квартиры. В 30-х годах ХХ века в здании была типография, затем оно было предано районному потребительскому обществу.