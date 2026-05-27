К старту фестиваля «Медвежонок» выпустят лимонад, который меняет цвет при встряхивании

Сеть кофеен Monkey Grinder в коллаборации с ВК Видео Детям готовятся выпустить авторский лимонад к старту «Медвежонка». Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации будет проходить в Перми с 29 мая по 1 июня.

Екатерина Королькова
В основе напитка — чай ачан в сочетании с арбузом, вишней и гранатом. При встряхивании бутылки он меняет цвет с синего на фиолетовый в соответствии с цветовой палитрой ВК Видео.

«У "Медвежонка", ВК Видео Детям и Monkey Grinder во многом схожая аудитория — молодежь, семьи с детьми, подростки и все, кто ценит современный городской досуг. Нам показалось естественным создать напиток, который дополнит фестивальное настроение или совместный просмотр фильмов дома. Этикетку каждой бутылки мы дополнили QR-кодом, который можно отсканировать и включить ребенку любимый мультфильм в ВК Видео Детям», — поделился основатель сети кофеен Monkey Grinder Александр Миллер.

Ранее мы публиковали программу фестиваля «Медвежонок»: в этом году в нее вошли 38 фильмов и анимационных проектов.

Информационный обзор редакции.

