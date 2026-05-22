Бар «Второй этаж» закрывается

В Перми закрывается бар «Второй этаж». Заведение ресторатора Ильи Заковырина (Old Moose, «Парадная», The Hound), располагавшееся в старом особняке «Дом Третьяковой» на Советской, работало с 2023 года. Первый этаж занимал одноименный ресторан.

Екатерина Фотина

Прощальную вечеринку в честь закрытия «Второго этажа» собираются устроить 29 мая. «Не нужно расстраиваться, ведь каждый конец — начало чего-то нового», — написали в социальных сетях бара.

Сам ресторатор отметил, что у команды не получилось «раскачать» бар на втором этаже особняка. «Обидно, что такой красивый и вкусный проект у нас не пошел. Зато мы получили огромный опыт, и я надеюсь, куда-нибудь его применим. К сожалению, такие вещи происходят, ничего с этим не поделаешь», — поделился Илья Заковырин с редакцией «Прм.Собака.ru».

В марте 2026 года он закрыл ресторан «Дом Третьяковой», объяснив, что концепция стала неактуальной.

В 2026 году в Перми закрылись многие заведения, работавшие давно: среди них Lemon Tree, Lombardia, Central Perk.

