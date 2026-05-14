Ресторан «Сыроварня» готовится к открытию в мае

Ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова готовится к открытию в Перми. Новое заведение разместится в торговом центре «Галерея».

Для «Сыроварни» в Перми уже набирают команду: на днях на hh.ru появились вакансии бармена, официанта и хостес. Там же указано, что ресторан откроется в мае. В списке локаций на сайте «Сыроварни» уже появилась Пермь — на это обратила внимание автор телеграм-канала «между нами еда», отметив, что в город уже приехала команда московских поваров.

Недавно мы рассказывали о том, что создатели Ruby Андрей и Елена Ажгихина собираются открыть летом pop-up бар к Дягилевскому фестивалю.

Информационный обзор редакции.

