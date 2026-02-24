Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Кофейню сети Happy Island собираются открыть в Перми

В Перми собираются открыть первую кофейню сети Happy Island. Ее основатель — казанский предприниматель Чингиз Гизатов. 

Gala Wood/ВКонтакте
Gala Wood/ВКонтакте

Основу меню кофейни составляют кофе и авторские кофейные напитки, но также есть лимонады и десерты. Известно, что кофейню Happy Island в Перми собираются открыть в ЖК на улице Лифанова. В помещении сейчас идут ремонтные работы. Маскотом Happy Island является капибара: ее можно заметить на дизайн-проекте будущего заведения, опубликованном подрядчиком Gala Wood в социальных сетях.

Кстати! Новый проект в Перми в ближайшее время собирается запустить команда «Дома Демидовых»: он будет посвящен хлебу.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

