Кофейню сети Happy Island собираются открыть в Перми

В Перми собираются открыть первую кофейню сети Happy Island. Ее основатель — казанский предприниматель Чингиз Гизатов.
Основу меню кофейни составляют кофе и авторские кофейные напитки, но также есть лимонады и десерты. Известно, что кофейню Happy Island в Перми собираются открыть в ЖК на улице Лифанова. В помещении сейчас идут ремонтные работы. Маскотом Happy Island является капибара: ее можно заметить на дизайн-проекте будущего заведения, опубликованном подрядчиком Gala Wood в социальных сетях.
Кстати! Новый проект в Перми в ближайшее время собирается запустить команда «Дома Демидовых»: он будет посвящен хлебу.
