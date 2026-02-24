Кофейню сети Happy Island собираются открыть в Перми

Основу меню кофейни составляют кофе и авторские кофейные напитки, но также есть лимонады и десерты. Известно, что кофейню Happy Island в Перми собираются открыть в ЖК на улице Лифанова. В помещении сейчас идут ремонтные работы. Маскотом Happy Island является капибара: ее можно заметить на дизайн-проекте будущего заведения, опубликованном подрядчиком Gala Wood в социальных сетях.

Кстати! Новый проект в Перми в ближайшее время собирается запустить команда «Дома Демидовых»: он будет посвящен хлебу.

Информационный обзор редакции.