Закрылась доставка суши и роллов Godzilla sushi

В Перми закрылась доставка суши и роллов Godzilla sushi. Проект команды «Кулинарной мафии» проработал больше пяти лет.

Эта доставка суши и роллов была создана во время пандемии, чтобы обеспечить работой поваров «Кулинарной мафии» во времена ограничений и ковида. «И у нас получилось. Два года Godzilla sushi отработала великолепно, а потом в нашем городе открылось тысячи разных доставок. И как любой проект, этот нужно или развивать, или закрывать», — рассказал в соцсетях Godzilla sushi Николай Канищев.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылись Central Perk, «Дом Демидовых», «ПэПэ».

