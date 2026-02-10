«УмамиКатико» закроется, но на его месте собираются открыть другое кафе

Вместо «УмамиКатико» собираются открыть второй «ПокеРамен». «По ощущениям гостям сейчас хочется чего-то простого, понятного и доступного. Поэтому на пятилетие «ПокеРамена» мы решили открыть вторую точку на Компросе», — рассказала владелица заведений Екатерина Ершова. Туда же переедет доставка «ПокеРамена», работающая ранее на улице Соловьева.

У заведения собираются изменить логотип и фирменный стиль, а в меню оставить топовые позиции обоих проектов — «ПокеРамен» и «УмамиКатико».

