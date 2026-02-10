Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

«УмамиКатико» закроется, но на его месте собираются открыть другое кафе

Кибер-изикая «УмамиКатико» на Комсомольском проспекте закрывается. В начале февраля кафе приостанавливало работу для ремонта, но теперь стало известно, что оно больше не будет работать в прежнем формате.

«УмамиКатико»

Вместо «УмамиКатико» собираются открыть второй «ПокеРамен». «По ощущениям гостям сейчас хочется чего-то простого, понятного и доступного. Поэтому на пятилетие «ПокеРамена» мы решили открыть вторую точку на Компросе», — рассказала владелица заведений Екатерина Ершова. Туда же переедет доставка «ПокеРамена», работающая ранее на улице Соловьева.

У заведения собираются изменить логотип и фирменный стиль, а в меню оставить топовые позиции обоих проектов — «ПокеРамен» и «УмамиКатико».

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми спустя 15 лет работы закрывается кафе Central Perk, вдохновленное сериалом «Друзья». 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: