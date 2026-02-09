Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Новый ресторан на улице Монастырская готовится к техническому открытию

В Перми готовится к техническому открытию ресторан «Ривер на улице Монастырская. Шеф-поваром нового заведения станет Максим Русинов, известный по проектам Stoke, BÈLKA, Barra Cholo, Metis.

«Ривер»
Полина Вяткина

В основе кухни — европейские блюда с локальным акцентом. Утром гостям намерены предлагать авторский сет завтраков, днем — хорошо продуманный ланч, а вечером — изысканные блюда и напитки для неспешного времяпрепровождения.

Известно, что дизайном нового ресторана «Ривер» занималась команда бюро Коченевских.

Недавно мы рассказывали о том, что бывший ресторан «Гедонист» обрел новое имя — теперь это «Эсквайр».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: