Новый ресторан на улице Монастырская готовится к техническому открытию

В Перми готовится к техническому открытию ресторан «Ривер на улице Монастырская. Шеф-поваром нового заведения станет Максим Русинов, известный по проектам Stoke, BÈLKA, Barra Cholo, Metis.
В основе кухни — европейские блюда с локальным акцентом. Утром гостям намерены предлагать авторский сет завтраков, днем — хорошо продуманный ланч, а вечером — изысканные блюда и напитки для неспешного времяпрепровождения.
Известно, что дизайном нового ресторана «Ривер» занималась команда бюро Коченевских.
Недавно мы рассказывали о том, что бывший ресторан «Гедонист» обрел новое имя — теперь это «Эсквайр».
Информационный обзор редакции.
