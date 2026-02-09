Новый ресторан на улице Монастырская готовится к техническому открытию

В основе кухни — европейские блюда с локальным акцентом. Утром гостям намерены предлагать авторский сет завтраков, днем — хорошо продуманный ланч, а вечером — изысканные блюда и напитки для неспешного времяпрепровождения.

Известно, что дизайном нового ресторана «Ривер» занималась команда бюро Коченевских.

Недавно мы рассказывали о том, что бывший ресторан «Гедонист» обрел новое имя — теперь это «Эсквайр».

Информационный обзор редакции.