Новости

Известно, когда откроется новый проект на месте ресторана ACAFFE

Стало известно, когда собираются официально открыть обновленный проект на месте ресторана ACAFFE в Перми. Зимой заведение закрывалось на ребрендинг.

ACAFFE LOUNGE

Теперь это лаундж-бар ACAFFE LOUNGE, где по выходным выступают диджеи. Его официальное открытие запланировано на 30 января.  Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru», в ACAFFE LOUNGE обновили меню и коктейльную карту — над проектом работала новая команда поваров и барменов. Изменения коснулись дизайна пространства, а также барной стойки и VIP-зоны.

Недавно мы рассказывали о том, что ресторан Five сообщил о закрытии на ребрендинг.

Информационный обзор редакции.

