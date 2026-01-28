Известно, когда откроется новый проект на месте ресторана ACAFFE

Теперь это лаундж-бар ACAFFE LOUNGE, где по выходным выступают диджеи. Его официальное открытие запланировано на 30 января. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru», в ACAFFE LOUNGE обновили меню и коктейльную карту — над проектом работала новая команда поваров и барменов. Изменения коснулись дизайна пространства, а также барной стойки и VIP-зоны.

Недавно мы рассказывали о том, что ресторан Five сообщил о закрытии на ребрендинг.

