Новости

Ресторан Five сообщил о закрытии на ребрендинг

Ресторан Five на Комсомольском проспекте закрывается на ребрендинг. Последним днем работы заведения в прежнем формате стало 13 января.

В социальных сетях сообщили, что проект берет паузу, чтобы «внести в пространство новые смыслы, свежие идеи и уделить больше внимания деталям». Когда ресторан Five собираются открыть в обновленном формате, не уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская.

Информационный обзор редакции.

