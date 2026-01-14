Ресторан Five сообщил о закрытии на ребрендинг

Ресторан Five на Комсомольском проспекте закрывается на ребрендинг. Последним днем работы заведения в прежнем формате стало 13 января.
В социальных сетях сообщили, что проект берет паузу, чтобы «внести в пространство новые смыслы, свежие идеи и уделить больше внимания деталям». Когда ресторан Five собираются открыть в обновленном формате, не уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, что ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская.
