Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В новогодние каникулы в Перми закрылся Wonder Bar

В Перми в новогодние каникулы закрылся танцевальный бар Wonder Bar на улице Куйбышева. Заведение работало на этой площадке с 2017 года.

Алексей Константинов/ВКонтакте

3 января в Wonder Bar прошла прощальная вечеринка. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» представитель заведения, ребрединга проекта не планируется. На площадку бывшего танцевального бара намерен переехать караоке-бар «Звезды сошлись», работающий по тому же адресу.

Ранее мы рассказывали о том, что 11 января в Перми закрывается проект «Дом Демидовых».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: