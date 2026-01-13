В новогодние каникулы в Перми закрылся Wonder Bar

В Перми в новогодние каникулы закрылся танцевальный бар Wonder Bar на улице Куйбышева. Заведение работало на этой площадке с 2017 года.
3 января в Wonder Bar прошла прощальная вечеринка. Как рассказал редакции «Прм.Собака.ru» представитель заведения, ребрединга проекта не планируется. На площадку бывшего танцевального бара намерен переехать караоке-бар «Звезды сошлись», работающий по тому же адресу.
Ранее мы рассказывали о том, что 11 января в Перми закрывается проект «Дом Демидовых».
