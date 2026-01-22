В Перми появилась премия «Премия»: будут выбирать лучших представителей ресторанной индустрии

В фонде креативных индустрий рассказали, что в шорт-листе «Премии» 18 сотрудников заведений гастрономической индустрии в разных категориях.

Рестораны: «Деликатес», Lobanov Rest, Nolan Wine & Kitchen, «Магадан», «Ресторан Ежова А».

Кафе: «РисЛапша», Pizza Pasta, Monkey Grinder

Бары: Liberty Bar, «Дом культуры», Speakeasy, Rob Roy

Лаундж-бары: Billy Miligan и Opera Lounge

Голосование за лучших сомелье, поваров, бариста, кальянных мастеров, официантов и барменов Перми продлится до 5 февраля. По итогам двух этапов определят победителей в шести номинациях.

