Онлайн-гастромаркет в формате «дарк китчен» планируют открыть в Перми

Сейчас для открытия заведений сети Secret Kithcen в Перми ищут персонал — управляющего ресторанами, а также шефа и су-шефа с опытом работы с японской кухней и суши-барами. Запуск проекта запланирован в ближайшие месяцы, сообщает издание «Текст».

Недавно мы рассказывали о том, что в сети продуктовых магазинов собираются открывать рамен-корнеры.

Информационный обзор редакции.