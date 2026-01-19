Онлайн-гастромаркет в формате «дарк китчен» планируют открыть в Перми

В Перми планируют запустить федеральную сеть онлайн-гастромаркетов Secret Kithcen. Она объединяет три ресторана — японский Ricers, азиатский Gimnasia, итальянский Cheesus, работающих в формате «дарк китчен».
Сейчас для открытия заведений сети Secret Kithcen в Перми ищут персонал — управляющего ресторанами, а также шефа и су-шефа с опытом работы с японской кухней и суши-барами. Запуск проекта запланирован в ближайшие месяцы, сообщает издание «Текст».
Недавно мы рассказывали о том, что в сети продуктовых магазинов собираются открывать рамен-корнеры.
