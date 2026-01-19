Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Онлайн-гастромаркет в формате «дарк китчен» планируют открыть в Перми

В Перми планируют запустить федеральную сеть онлайн-гастромаркетов Secret Kithcen. Она объединяет три ресторана — японский Ricers, азиатский Gimnasia, итальянский Cheesus, работающих в формате «дарк китчен».

Соцсети Secret Kitchen

Сейчас для открытия заведений сети Secret Kithcen в Перми ищут персонал — управляющего ресторанами, а также шефа и су-шефа с опытом работы с японской кухней и суши-барами. Запуск проекта запланирован в ближайшие месяцы, сообщает издание «Текст».

Недавно мы рассказывали о том, что в сети продуктовых магазинов собираются открывать рамен-корнеры.

Информационный обзор редакции.

