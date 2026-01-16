В сети продуктовых магазинов собираются открывать рамен-корнеры

Планируется, что рамен-корнеры будут работать в формате самообслуживания: после выбора лапши из автомата, ее заваривают в раменоварке, добавляют соусы, мясо или креветки. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на представителей сети, в раменных собираются представить также азиатские напитки, снэки и готовую еду.

