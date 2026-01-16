Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В сети продуктовых магазинов собираются открывать рамен-корнеры

В пермских магазинах у дома сети «Магнит» планируют открывать рамен-корнеры. Первую раменную собираются открыть зимой 2026 года.

Сеть магазинов «Магнит»/Telegram

Планируется, что рамен-корнеры будут работать в формате самообслуживания: после выбора лапши из автомата, ее заваривают в раменоварке, добавляют соусы, мясо или креветки. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на представителей сети, в раменных собираются представить также азиатские напитки, снэки и готовую еду.

Недавно мы рассказывали, что в Перми собираются открыть мясной ресторан с фиксированными ценами на блюда.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: