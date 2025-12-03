Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • News
Что Где Есть

Поделиться:

Мясной ресторан с фиксированными ценами на блюда собираются открыть в Перми

В Перми может появиться ресторан франшизы «The Бык». Заведение специализируется на стейках и мясных блюдах и практически на все позиции меню устанавливает единую фиксированную цену.

TheBull.ru/Telegram

Под новый мясной ресторан в Перми сейчас ищут подходящие помещения. Как сообщает «Коммерсант-Ъ», рассматриваются «Колизей Cinema», ЦУМ, «iMall Эспланада» и другие крупные торговые центры. В ноябре стало известно, что франшиза «The Бык», работающая в европейской части России, стала выходить на Урал и в Сибирь: новые заведения собираются открыть в Новосибирске и Екатеринбурге.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми откроется кафе морской кухни «Мидийное место».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: