Мясной ресторан с фиксированными ценами на блюда собираются открыть в Перми

В Перми может появиться ресторан франшизы «The Бык». Заведение специализируется на стейках и мясных блюдах и практически на все позиции меню устанавливает единую фиксированную цену.
Под новый мясной ресторан в Перми сейчас ищут подходящие помещения. Как сообщает «Коммерсант-Ъ», рассматриваются «Колизей Cinema», ЦУМ, «iMall Эспланада» и другие крупные торговые центры. В ноябре стало известно, что франшиза «The Бык», работающая в европейской части России, стала выходить на Урал и в Сибирь: новые заведения собираются открыть в Новосибирске и Екатеринбурге.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми откроется кафе морской кухни «Мидийное место».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)