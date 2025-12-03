Мясной ресторан с фиксированными ценами на блюда собираются открыть в Перми

Под новый мясной ресторан в Перми сейчас ищут подходящие помещения. Как сообщает «Коммерсант-Ъ», рассматриваются «Колизей Cinema», ЦУМ, «iMall Эспланада» и другие крупные торговые центры. В ноябре стало известно, что франшиза «The Бык», работающая в европейской части России, стала выходить на Урал и в Сибирь: новые заведения собираются открыть в Новосибирске и Екатеринбурге.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми откроется кафе морской кухни «Мидийное место».

Информационный обзор редакции.