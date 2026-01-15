Пермский официант попал в ТОП-30 лучших в России: в конкурсе участвовало больше 7 тысяч человек

Дмитрий Фадеев работает официантом в гастробаре Red BBQ. В Фонде креативных индустрий рассказали, что он единственный представитель Пермского края, вышедший в финал. В рамках конкурса официанты делились интересными случаями с работы. Дмитрий Фадеев рассказал о том, как однажды ему пришлось перевоплотиться в повара, когда в заведении неожиданно набралась почти полная посадка, а в смене было мало людей. «Пока администратор встречал гостей, я принимал заказы. Когда все заказы были приняты, а напитки уже были на столах, я вспомнил про коллегу на кухне. Я переоделся в поварскую форму и ушел помогать. Приготовив блюда, я переоделся в форму официанта и выносил их гостям. Спустя еще время, на кухню зашел администратор, сообщив мне, что гости требуют повара. За столом сидели пятеро мужчин, и предвкушая их слова о том, что еда невкусная, я сказал, что в связи с обстоятельствами это я тот самый повар, который готовил их заказ. Но меня позвали для того, чтобы поблагодарить. В тот день мужчины оставили мне 30.000 чаевых, на которые я купил поварской костюм и нож», — рассказал пермяк.

Победители, занявшие первые три места, получили сертификаты на 200 тыс. рублей на путешествия. Абсолютными лидерами стали официанты из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы.

Кстати! В декабре мы рассказывали о том, что пермский шеф-повар Сусанна Гукасян стала победительницей шоу «Битва шефов».

