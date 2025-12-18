Стало известно, что собираются открыть на месте закрывшегося ресторана ACAFFE

Ресторан ACAFFE ждет перезапуск. Над ним будет работать другая команда, в том числе новые шеф-повар и бармен. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители заведения, в декабре 2025 года на улице Пермская собираются открыть ACAFFE lounge — от формата ресторана намерены отказаться, сменив его на лаундж-бар со всеми вытекающими.

Ранее мы рассказывали о том, что ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская.

