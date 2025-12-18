Стало известно, что собираются открыть на месте закрывшегося ресторана ACAFFE

В Перми закрылся ресторан ACAFFE, который работал на улице Пермская. Информация о том, что проект не работает появилась в онлайн-справочниках 2ГИС и «Яндекс Карты», а соцсети заведения молчат с октября.
Ресторан ACAFFE ждет перезапуск. Над ним будет работать другая команда, в том числе новые шеф-повар и бармен. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» представители заведения, в декабре 2025 года на улице Пермская собираются открыть ACAFFE lounge — от формата ресторана намерены отказаться, сменив его на лаундж-бар со всеми вытекающими.
Ранее мы рассказывали о том, что ПРОЕКТРЫБЫ планирует переехать в новую локацию на улице Сибирская.
Информационный обзор редакции.
