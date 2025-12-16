Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В новом клубном доме на улице Пермская планируют открыть ресторан и кофейню

На первых этажах в клубном доме «Строганов» собираются открыть гастрономические проекты. На «Авито» торговые площади выставлены на продажу за 27,5 млн рублей.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на представителей ЖК «Строганов», в здании, где ранее работала пиццерия Novopomodorro, собираются открыть бутик. А на нижних этажах в двух маленьких корпусах планируют разместить ресторан и кофейню. Какие гастрономические проекты откроются на улице Пермская, пока неизвестно. 

Недавно мы рассказывали о том, что на территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: