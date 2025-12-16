В новом клубном доме на улице Пермская планируют открыть ресторан и кофейню

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на представителей ЖК «Строганов», в здании, где ранее работала пиццерия Novopomodorro, собираются открыть бутик. А на нижних этажах в двух маленьких корпусах планируют разместить ресторан и кофейню. Какие гастрономические проекты откроются на улице Пермская, пока неизвестно.

Недавно мы рассказывали о том, что на территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл.

