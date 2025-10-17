На территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на девелопера «Талан», концепция гастро-холла будет направлена на формирование комфортной городской среды и развитие коммерческой функции территории. Площадь гастрономического пространства составит около 8 тыс. м2. Завершить строительство намерены в четвертом квартале 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году собираются начать строительство фудмолла на месте бывшего трамвайного депо на Разгуляе.

Информационный обзор редакции.