Новости

На территории бывшего рынка «Гача» собираются создать гастро-холл

В рамках реновации на территории бывшего рынка «Гача» в Перми собираются создать гастро-холл. В нем намерены разместить рестораны и фуд-станции.

Талан Пермь/ВКонтакте

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на девелопера «Талан», концепция гастро-холла будет направлена на формирование комфортной городской среды и развитие коммерческой функции территории. Площадь гастрономического пространства составит около 8 тыс. м2. Завершить строительство намерены в четвертом квартале 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году собираются начать строительство фудмолла на месте бывшего трамвайного депо на Разгуляе.

Информационный обзор редакции.

