Новости

Команда Bottega Rest готовится запустить лабораторию Cheese Lab

Ресторатор Ольга Карцева рассказала в соцсетях ресторана-сыроварни Interview о новом гастрономическом проекте Cheese Lab. Он будет включать серию камерных мастер-классов с мастером-сыроделом, ресторатором и сомелье.

Bottega Rest

Над проектом Cheese Lab работают ресторатор Ольга Карцева, мастер-сыродел Станислав Самаркин и шеф-сомелье Екатерина Клементьева. Первая встреча — «Искусство рождения бурраты» — состоится уже 10 декабря: она будет посвящена созданию легендарного апулийского сыра и идеальному пейрингу к ней.

Недавно мы рассказывали о гастрономическом эксперименте, на который решились несколько пермских ресторанов, соединив современную кухню с коми-пермяцкой.

