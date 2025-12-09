Команда Bottega Rest готовится запустить лабораторию Cheese Lab

Ресторатор Ольга Карцева рассказала в соцсетях ресторана-сыроварни Interview о новом гастрономическом проекте Cheese Lab. Он будет включать серию камерных мастер-классов с мастером-сыроделом, ресторатором и сомелье.
Над проектом Cheese Lab работают ресторатор Ольга Карцева, мастер-сыродел Станислав Самаркин и шеф-сомелье Екатерина Клементьева. Первая встреча — «Искусство рождения бурраты» — состоится уже 10 декабря: она будет посвящена созданию легендарного апулийского сыра и идеальному пейрингу к ней.
Недавно мы рассказывали о гастрономическом эксперименте, на который решились несколько пермских ресторанов, соединив современную кухню с коми-пермяцкой.
