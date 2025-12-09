Известно, сколько денег на кофе тратят пермяки в месяц

Пермь попала в список городов-миллионников, где траты на кофе в месяц считаются одними из самых умеренных. Данные за сентябрь-ноябрь опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на платформу ОФД.
Средний чек в кофейнях Перми составлял 453 рубля. С таким показателем город находится на 13-месте из 15. Судя по данным платформы ОФД, больше всего за кофе отдают жители Челябинска и Санкт-Петербурга — 610 рублей и 603 рубля. Самые маленькие «кофейные» траты у Воронежа — 427 рублей.
Зато другое исследование, проведенное 2ГИС, показывает, что Пермь попала в пятерку городов с самыми дорогими чайными церемониями.
