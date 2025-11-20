Пермь попала в пятерку городов с самыми дорогими чайными церемониями

Средняя стоимость участия в чайной церемонии в Перми составляет 1150 рублей при том, что по России она равна 950 руб. Лидером стала Москва (1464 руб.), также в списке Красноярск (1250 руб.), Новосибирск (1230 руб.) и Санкт-Петербург (1125 руб.)

В России за последние несколько лет увеличился интерес к чайным церемониям: количество специализированных мест для их проведения с 2021 года выросло на 32%. Сейчас в миллионниках действует 231 чайный клуб.

