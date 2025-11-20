Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермь попала в пятерку городов с самыми дорогими чайными церемониями

Пермь попала пятерку городов, где устраивают самые дорогие чайные церемонии. Исследование провели в 2ГИС, проанализировав места для проведения чайных дегустаций в городах-миллионниках.

Средняя стоимость участия в чайной церемонии в Перми составляет 1150 рублей при том, что по России она равна 950 руб. Лидером стала Москва (1464 руб.), также в списке Красноярск (1250 руб.), Новосибирск (1230 руб.) и Санкт-Петербург (1125 руб.)

В России за последние несколько лет увеличился интерес к чайным церемониям: количество специализированных мест для их проведения с 2021 года выросло на 32%. Сейчас в миллионниках действует 231 чайный клуб.

