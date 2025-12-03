Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кафе морской кухни «Мидийный дом» собираются открыть в «Новом центре»

В Перми собираются открыть «Мидийный дом» — новое кафе федеральной сети. Создатели заведения говорят, что делают ставку на свежие морепродукты не как на премиум-сегмент, а как на «дейли фуд».

«Мидийный дом»/Telegram

«Мидийный дом» намерены открыть в «Новом центре», практически по соседству с «Гастрономической лавкой». Планируется, что кафе морской кухни начнет работать в декабре 2025 года. Основу меню составят мидии и креветки в разных соусах, пасты и закуски типа картошки фри и куриных стрипсов.

Информационный обзор редакции.

