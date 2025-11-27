Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

В «Колизее» собираются открыть ивент-бар White Lanes

В ТРЦ «Колизей Атриум» начнет работать ивент-бар. Его собираются открыть создатели боулинг-центра White Lanes, который появился в Перми в 2025 году.

White Lanes/ВКонтакте

Создатели White Lanes Event Bar рассказали в соцсетях, что стройка нового пространства заняла больше полугода. Официальное открытие запланировано на 28 ноября, в программе: диджей-сеты от Дениса Соловьева и Миши White.

Недавно мы рассказывали, что на месте ресторана-бара «Облака» на Ленина возрождают старый проект.

Информационный обзор редакции. 18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: