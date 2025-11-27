В «Колизее» собираются открыть ивент-бар White Lanes

В ТРЦ «Колизей Атриум» начнет работать ивент-бар. Его собираются открыть создатели боулинг-центра White Lanes, который появился в Перми в 2025 году.
Создатели White Lanes Event Bar рассказали в соцсетях, что стройка нового пространства заняла больше полугода. Официальное открытие запланировано на 28 ноября, в программе: диджей-сеты от Дениса Соловьева и Миши White.
Недавно мы рассказывали, что на месте ресторана-бара «Облака» на Ленина возрождают старый проект.
