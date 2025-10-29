15 пермских ресторанов вошли в число лучших на Урале по версии нейросети

«Яндекс.Еда» с помощью нейросети создала лонг-лист из 136 пермских заведений, анализируя более ста критериев.
Среди пермских гастропроектов лучшими признаны разные типы заведений: от ресторанов до бистро. Чествуем победителей:
- «Чӧскыт керку»
- «Экспедиция»
- Usagi
- Umami Katiko
- «Тяньгоу»
- «РисЛапша»
- Pizza Pasta
- «Мимино»
- Rob Roy
- Madame Zhu
- Nolan Wine & Kitchen
- «Сицилийцы»
- Meduza Seafood & Wine
- Toropomodoro
- Curtiss
Ultima Guide от «Яндекс.Еды» — первый ресторанный гид, при создании которого используются высокие технологии. Оценкой кухни и дизайна ресторанов занимались локальные эксперты и 25 тысяч пользователей. Так «Чӧскыт керку» был назван самым популярным местом у пользователей сервиса «Яндекс.Карты», а проект Madame ZHU был отмечен за «лучший интерьер».
Недавно мы сообщали о планах по созданию гастро-холла на территории бывшего рынка «Гача».
