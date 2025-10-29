15 пермских ресторанов вошли в число лучших на Урале по версии нейросети

Среди пермских гастропроектов лучшими признаны разные типы заведений: от ресторанов до бистро. Чествуем победителей:

«Чӧскыт керку»

«Экспедиция»

Usagi

Umami Katiko

«Тяньгоу»

«РисЛапша»

Pizza Pasta

«Мимино»

Rob Roy

Madame Zhu

Nolan Wine & Kitchen

«Сицилийцы»

Meduza Seafood & Wine

Toropomodoro

Curtiss

Ultima Guide от «Яндекс.Еды» — первый ресторанный гид, при создании которого используются высокие технологии. Оценкой кухни и дизайна ресторанов занимались локальные эксперты и 25 тысяч пользователей. Так «Чӧскыт керку» был назван самым популярным местом у пользователей сервиса «Яндекс.Карты», а проект Madame ZHU был отмечен за «лучший интерьер».

Недавно мы сообщали о планах по созданию гастро-холла на территории бывшего рынка «Гача».

Информационный обзор редакции.