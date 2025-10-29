Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

15 пермских ресторанов вошли в число лучших на Урале по версии нейросети

«Яндекс.Еда» с помощью нейросети создала лонг-лист из 136 пермских заведений, анализируя более ста критериев. 

Madame Zhu

Среди пермских гастропроектов лучшими признаны разные типы заведений: от ресторанов до бистро. Чествуем победителей:

  • «Чӧскыт керку»
  • «Экспедиция»
  • Usagi
  • Umami Katiko
  • «Тяньгоу»
  • «РисЛапша»
  • Pizza Pasta
  • «Мимино»
  • Rob Roy
  • Madame Zhu
  • Nolan Wine & Kitchen
  • «Сицилийцы»
  • Meduza Seafood & Wine
  • Toropomodoro
  • Curtiss

Ultima Guide от «Яндекс.Еды» — первый ресторанный гид, при создании которого используются высокие технологии. Оценкой кухни и дизайна ресторанов занимались локальные эксперты и 25 тысяч пользователей. Так  «Чӧскыт керку» был назван самым популярным местом у пользователей сервиса «Яндекс.Карты», а проект Madame ZHU был отмечен за «лучший интерьер».

Недавно мы сообщали о планах по созданию гастро-холла на территории бывшего рынка «Гача».

Информационный обзор редакции.

