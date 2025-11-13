Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Roastberry попала в ТОП-25 лучших обжарочных компаний России

Пермская компания Roastberry попала в ТОП-25 национальной премии «Обжарщик года 2026», которую проводят к выставке Coffee Tea Cacao Expo.

Coffee Tea Cacao Expo/Telegram

Список из лучших обжарочных компаний был сформирован по сумме баллов двух форм оценки — аффективной и по стандартам CQI. Учитывались качество обжарки, вкус и послевкусие кофе. Всего в конкурсе участвовали более 60 компаний со всей страны, представивших образцы кофе от Кении до Боливии, среди них Tasty Coffee, Atlas Coffee и Submarine.

Компания Roastberry прошла во второй этап. В финал, который планируется в середине апреля 2026 года, попадут только десять обжарщиков, премию будут присуждать в двух номинациях: «Лучший обжарщик кофе» и «Лучшая компания в категории произвольная обжарка кофе».

Недавно мы рассказывали о том, что 15 пермских ресторанов вошли в число лучших на Урале по версии нейросети.

Информационный обзор редакции.

