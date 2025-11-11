«Советская классика», с мясом улитки и креветки, с редькой и щекой BBQ: рассказываем, какие пельмени и вареники будут подавать в рамках фестиваля «Пельменный гид»

В 2025 году Пермь на фестивале «Пельменный гид» будет представлять четыре заведения: «Гриль Гараж», «Хуторок» на Пушкина, «Улитка» и «Терруар». В каждом из них будут подавать несколько разновидностей пельменей.

«Гриль Гараж» угостит черными пельменями из мраморной говядины, цветными пельмешками для детей из нежной курицы, варениками с рыжиками со сливочном соусом, гедза с уткой с трюфельным понзу, «Советской классикой» с начинкой из квашеной капусты и копченого сала.

В «Улитке» в рамках фестиваля можно попробовать пельмени с мясом улитки и креветки в сливочно-икорном соусе, пельмени из дичи (лось и кабан), зеленые пельмени из шпинатного теста с лососем, палтусом, судаком и сметаной.

«Терруар» подготовил гедза с цыпленком и соусом «Нам Джим», пельмени с оленем и северной ягодой, черные пельмени из мраморной говядины, манты с мраморной говядиной и сырно-сметанным кремом, пельмени с креветкой и мисо бульоном, вареники с редькой и щекой BBQ на муссе из корня сельдерея.

«Хуторок» на Пушкина подготовил мясные и рыбные ушки, пермские пельмени со сметанно-горчичным соусом и пельмешкино ассорти, которое подают со сметаной и соусом сацибелли.

