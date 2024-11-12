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Начался гастро-фестиваль «Пельменный гид»: от Перми участвует один ресторан

Пермский ресторан ACAFFE присоединится к гастрофестивалю «Пельменный гид». Он объединяет заведения из девяти городов России, преимущественно, уральских. Как говорят организаторы фестиваля, его миссия — просвещение в пельменной культуре, в частности, что у них мультикультурное наследие.

Ресторан ACAFFE

ACAFFE приготовил для фестиваля несколько видов пельменей: из дикой щуки со снегом из сливочного хрена и щучьей икрой; «очень мясные со сметаной, зеленью и горчично-уксусной макалкой; с уткой, креветками, маринованным желтком и консоме.

Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Пермского края, пельменные сеты будут подавать до конца ноября. А затем начнется голосование, по его итогам определят ресторан-победитель. На целый год он получит приз «Золотую мясорубку» и звание лучшего по пельменям.

Ранее мы рассказывали о Российском ресторанном фестивале и о том, какие пермские заведения присоединились к нему.

Официальное сообщение пресс-службы министерства туризма Пермского края.

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