К кофейной благотворительной акции намерены присоединиться 15 заведений

В кофейной акции с 20 октября собираются присоединиться кондитерские «СантОноре» и «Виолет», кофейни «Цветтучино», «Тепло», «Моя мечта», «Мами», Зерно», «Раф Лайф», «Зерно», My Time, кафе KuniOki, PizzaPasta, «РисЛапша», «ПРОЕКТРЫБЫ», пекарский дом Загвозкиных.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми готовятся создать первое в городе инклюзивное кафе, где подростки с инвалидностью смогут чувствовать себя свободными и счастливыми.

