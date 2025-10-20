Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

К кофейной благотворительной акции намерены присоединиться 15 заведений

В Перми с 20 октября начинается благотворительная акция «Кому кофе?» в поддержку людей без дома и в тяжелой жизненной ситуации. В 15 кофейнях и кафе будут продавать напитки с особой отметкой — средства с их продажи намерены передать дневному центру помощи людям в беде «Территория передышки».

Freepik

В кофейной акции с 20 октября собираются присоединиться кондитерские «СантОноре» и «Виолет», кофейни «Цветтучино», «Тепло», «Моя мечта», «Мами», Зерно», «Раф Лайф», «Зерно», My Time, кафе KuniOki, PizzaPasta, «РисЛапша», «ПРОЕКТРЫБЫ», пекарский дом Загвозкиных.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми готовятся создать первое в городе инклюзивное кафе, где подростки с инвалидностью смогут чувствовать себя свободными и счастливыми. 

Информационный обзор редакции.

