Фудмолл в трамвайном депо планируют начать строить в 2026 году

Сейчас на объекте начинают готовиться к очистке помещений от строительного мусора. Как сообщает «Текст» со ссылкой на руководителя ООО «Альянс» Ирину Никитенко, основные работы по приспособлению трамвайного депо под фудмолл стартуют после того, как будет получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Весной 2025 года проект реконструкции здания прошел историко-культурную экспертизу.

Планируется, что фудмолл в старом трамвайном депо займет два этажа: на них разместят кафе, гастро-корнеры, пекарни, фермерские лавки и торговые ряды. Открытие планировалось в конце 2027 году.

Информационный обзор редакции.