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Фудмолл в трамвайном депо планируют начать строить в 2026 году

Начать строительство фудмолла в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе планируют весной 2026 года. В первую очередь проведут работы по реставрации и сохранению старинного здания 1917 года постройки.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Сейчас на объекте начинают готовиться к очистке помещений от строительного мусора. Как сообщает «Текст» со ссылкой на руководителя ООО «Альянс» Ирину Никитенко, основные работы по приспособлению трамвайного депо под фудмолл стартуют после того, как будет получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Весной 2025 года проект реконструкции здания прошел историко-культурную экспертизу.

Планируется, что фудмолл в старом трамвайном депо займет два этажа: на них разместят кафе, гастро-корнеры, пекарни, фермерские лавки и торговые ряды. Открытие планировалось в конце 2027 году.

Информационный обзор редакции.

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